Allianz apresenta Alliadoz 2026 aos corretores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo

Profissionais participam de encontros presenciais e on-line para conhecer as novidades do principal programa de relacionamento da seguradora, que, desta vez, levará os vencedores a Pequim e Xangai, na China – A Allianz Seguros começou o ano promovendo uma série de encontros nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo para apresentar a edição 2026 do Alliadoz, seu principal programa de relacionamento com os parceiros de negócios. As ações, que ocorrem em formatos variados, como cafés da manhã, almoços, jantares e transmissões on-line, são uma oportunidade para compartilhar as novidades e os e benefícios da iniciativa e reforçar a proximidade com os profissionais.

De acordo com Cesar Hartmann, diretor Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo da companhia, a realização desses encontros contribui para um alinhamento estratégico mais eficiente. “Eles nos permitem construir um planejamento comercial sólido ao lado dos corretores. Mantemos um relacionamento constante, mas essas ocasiões são especialmente importantes para estreitar ainda mais os laços e atuar de forma próxima e colaborativa”, pontua o executivo.

Nova edição

O programa chega com novidades em 2026. O principal destaque é a criação do segmento “Rubi”, voltado a corretores com PEL acima de R$ 1,2 milhão, que se junta às outras quatro segmentações já existentes (“Private”, “Diamante”, “Esmeralda” e “Topázio”). Entre os benefícios inéditos, estão o superbônus para corretores “Private” que cumprirem todos os requisitos do semestre, além de vantagens como consultoria financeira, gestão de patrimônio, crachá exclusivo e acesso ao escritório da Allianz em São Paulo.

Nesta edição, serão concedidos mais de mil prêmios. Os 20 corretores dos segmentos “Private” e “Diamante” que alcançarem as maiores pontuações ao longo do ano ganharão uma viagem a Pequim e Xangai, na China, com direito a um acompanhante. O roteiro inclui experiências ligadas à cultura oriental, gastronomia típica e hospedagem em hotéis de alto padrão.

Já os 20 corretores da nova categoria “Rubi” com melhor desempenho serão premiados com uma viagem à Patagônia Argentina, em um itinerário exclusivo, e 10 viagens para um resort brasileiro paradisíaco, ambas com um acompanhante cada. E os 125 corretores “Esmeralda” com o melhor desempenho também poderão curtir, com um acompanhante cada, todo o conforto e a tranquilidade de um resort cinco estrelas no Brasil. A ação é aberta a todos os corretores ativos e permanece válida até 31 de dezembro de 2026.

Agenda dos encontros

A Allianz já realizou os eventos de lançamento do Alliadoz 2026 em diferentes pontos do Rio de Janeiro, incluindo Barra da Tijuca, Campos dos Goytacases, Macaé, Nova Friburgo, Niterói, Petrópolis, Teresópolis e a capital. No Espírito Santo, a companhia já passou pela capital, além de Linhares. Ainda estão programados outros encontros nas seguintes cidades:

4/2: Ventura

4/2: Cabo Frio

5/2 e 12/2: Niterói

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

