Allianz aciona ações especiais em Santa Catarina em decorrência das fortes chuvas

Diante das consequências das fortes chuvas que estão atingindo o estado de Santa Catarina nos últimos dias, a Allianz Seguros adotou medidas especiais para assistir corretores e clientes. Os esforços da companhia estão voltados, principalmente, às assistências 24h, já que aumentaram os pedidos de atendimentos emergenciais. As ações contemplam:

Trabalho conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo Allianz de assistência 24 horas, na central e rede de prestadores, para acompanhamento de cada atendimento e fornecimento de todo o suporte adequado aos clientes;

Estruturação de pátios para recolhimento dos veículos e vistoria no local;

Contato com as oficinas referenciadas da região e confirmação de que estão aptas para recepcionar e reparar carros afetados;

Análise do sinistro, com times focados na regulação dos processos e no contato com clientes e corretores;

A Allianz Seguros lamenta e se solidariza com todos que foram atingidos pelo evento climático.

