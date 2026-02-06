Alliadoz: Allianz promove lançamento da edição 2026 em Minas Gerais e nos estados do Centro-Oeste

Iniciativa aproxima a companhia dos parceiros de negócios e destaca os benefícios do seu principal programa de relacionamento – Com o objetivo de divulgar as novidades do programa Alliadoz 2026, a Allianz Seguros iniciou um tour por diferentes cidades de Minas Gerais e da região Centro-Oeste do país. A agenda contempla encontros com corretores, que acontecem em formatos variados, como cafés da manhã e almoços exclusivos, criando um ambiente propício para troca de experiências e identificação de novas oportunidades de negócios.

A iniciativa reforça o compromisso da seguradora com o desenvolvimento de seus parceiros comerciais. “O programa Alliadoz foi pensado para apoiar os corretores de forma prática e estratégica, contribuindo para a expansão de seus negócios. Ao longo desses encontros, conseguimos estreitar laços, compartilhar direcionamentos e reconhecer a importância de cada parceiro para os nossos resultados”, afirma Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste da Allianz.

Nova edição

A principal novidade do programa é a criação do segmento “Rubi”, voltado a corretores com PEL acima de R$ 1,2 milhão, que se junta às outras quatro segmentações já existentes (“Private”, “Diamante”, “Esmeralda” e “Topázio”). Entre os benefícios inéditos, estão o superbônus para corretores “Private” que cumprirem todos os requisitos do semestre, além de vantagens como consultoria financeira, gestão de patrimônio, crachá exclusivo e acesso ao escritório da Allianz em São Paulo.

Nesta edição, serão concedidos mais de mil prêmios. Os 20 corretores dos segmentos “Private” e “Diamante” que alcançarem as maiores pontuações ao longo do ano ganharão uma viagem a Pequim e Xangai, na China, com direito a um acompanhante. O roteiro inclui experiências ligadas à cultura oriental, gastronomia típica e hospedagem em hotéis de alto padrão.

Já os 20 corretores da nova categoria “Rubi” com melhor desempenho serão premiados com uma viagem à Patagônia Argentina, em um itinerário exclusivo, e 10 viagens para um resort brasileiro paradisíaco, ambas com um acompanhante cada. E os 125 corretores “Esmeralda” com o melhor desempenho também poderão curtir, com um acompanhante cada, todo o conforto e a tranquilidade de um resort cinco estrelas no Brasil. A ação é aberta a todos os corretores ativos e permanece válida até 31 de dezembro de 2026.

Agenda dos encontros

Em Minas Gerais, a Allianz já realizou os eventos de lançamento do Alliadoz 2026 na capital Belo Horizonte e em Juiz de Fora, Araguari, Uberlândia, Divinópolis e Pouso Alegre e Varginha. Já na região Centro-Oeste, a companhia teve passagens por Brasília e Goiânia. Ainda estão programados outros dois encontros nas seguintes cidades:

10/2: Cuiabá (MT)

11/2: Campo Grande (MS)

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Allianz lança o programa Alliadoz 2026 em Belo Horizonte

*Crédito: divulgação