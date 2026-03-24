Águia Branca Corretora de Seguros completa um ano de atuação ampliada com mais de 3 mil apólices e crescimento nas vendas

Expansão da operação para além das concessionárias do Grupo Águia Branca fortalece a presença da empresa no mercado e impulsiona o seguro automóvel, principal produto da carteira – A Águia Branca Corretora de Seguros completou um ano de atuação ampliada no mercado com resultados expressivos. Desde que passou a atender clientes além da base das concessionárias da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, em fevereiro de 2025, a empresa alcançou 3.405 apólices ativas e registrou crescimento de 17% no faturamento em comparação com 2024, período em que sua atuação era através de corretoras parcerias e limitada aos veículos comercializados em nas concessionárias do grupo.

A oferta de seguros já integrava a jornada de compra nas concessionárias. A partir do reposicionamento estratégico, a corretora ampliou seu escopo de atuação e passou a atender também clientes externos, pessoas físicas e empresas, independentemente da aquisição de veículos nas redes do grupo.

“O primeiro ano dessa atuação ampliada confirma que a estratégia foi acertada. Partimos de uma base já consolidada nas concessionárias e ampliamos o alcance da corretora para novos públicos. Esse movimento fortaleceu nossa presença regional e abriu novas oportunidades de crescimento para os próximos anos”, afirma Marina Daré, Head de Estratégias e Negócios.

Entre os produtos ofertados, o seguro automóvel é o principal destaque da carteira da empresa. O Espírito Santo concentra o maior volume de contratações desse tipo de apólice entre as regiões onde a corretora atua, que incluem também Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, com predominância de clientes pessoas físicas.

Esse desempenho acompanha o movimento do mercado automotivo capixaba. O Espírito Santo registrou mais de 108 mil veículos emplacados em 2025 e crescimento nas vendas em relação ao ano anterior, com destaque para automóveis e comerciais leves, segundo levantamento do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado (Sincodives).

A expansão da frota reforça a demanda por proteção patrimonial e ajuda a explicar o avanço do seguro automotivo na carteira da corretora. Dentro desse segmento, a cobertura mais procurada é a compreensiva, que inclui proteção contra colisão, incêndio e roubo, além da cobertura para terceiros, com indenização por danos materiais e corporais.

Serviços adicionais também ganham espaço entre os segurados, como reparos de pequenos danos com martelinho de ouro, pintura de para-choque e cobertura para vidros. Esses benefícios ampliam o valor percebido da apólice e contribuem para a fidelização dos clientes.

Além do seguro automóvel, a corretora reúne um portfólio diversificado que inclui seguros residencial, empresarial, de vida, viagem, para bicicletas, equipamentos agrícolas e equipamentos portáteis. A variedade de soluções permite atender diferentes perfis de clientes e amplia a presença da empresa em novos segmentos do mercado.

“A ampliação do portfólio foi fundamental para consolidar essa nova fase da corretora. Hoje, conseguimos atender desde o cliente que compra um veículo até consumidores e empresas que buscam proteção para outros bens e atividades. Esse posicionamento cria bases sólidas para o crescimento da operação, além de reforçar a diversificação de serviços dentro do Grupo Águia Branca, que completa 80 anos em 2026. Os resultados alcançados consolidam a presença da Águia Branca Corretora no setor de seguros já no primeiro ano de atuação ampliada”, conclui Marina.