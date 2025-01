O jornalista Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News, estará presente no Programa Mesa Redonda do Seguro do CQCS que acontecerá no dia 30 de Janeiro as 14h30 (Canal da TV CQCS no Youtobe). O entrevistado será Nelson Veiga, diretor executivo comercial da Allianz Seguros. (Fonte: Agência Seg News)