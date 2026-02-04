Acrisure Brasil recebe jornalistas especializados em sua sede em SP

O café da manhã com a imprensa especializada foi realizado hoje (04) e contou com a participação de Thomaz Menezes, CEO da Acrisure Brasil, e as executivas Karina Andrade, Vice-Presidente de Riscos Corporativos da Acrisure Brasil; Patrícia Martins, Diretora do Canal Brokers da Acrisure Brasil e Isabella Ximenez, Diretora de Resseguros / Acrisure Re. Na abertura do encontro, o CEO da empresa falou sobre a associação da It´sSeg, fundada por ele há 10 anos, com a Acrisure e o processo de integração entre as empresas. No decorrer do café, Karina Andrade apresentou detalhes das operações da companhia em segmentos como Seguros Patrimoniais, Seguros de Transportes e Seguro Garantia. Isabella Ximenez, que é responsável pela área de resseguros, destacou a importância e as relações que a Acrisure mantém com o mercado internacional (conta com dois Sindicatos no Lloyds de Londres). O objetivo é operar como Broker de Resseguro, tanto para as colocações dos clientes como para terceiros através de operações bem estruturadas.

Outro ponto relevante da reunião foi a apresentação da executiva Patrícia Martins que falou sobre as possibilidades de parcerias com corretores de seguros que pretendem atender seus respectivos clientes em segmentos de mercado (coberturas) nos quais não possuem expertise ou não atuam. Ela destacou que os negócios são através de co-corretagem onde a marca da empresa que “traz” o cliente sempre será preservada.(Fonte: Agência Seg News)

Foto: Patrícia Martins, Isabella Ximenez, Thomaz Menezes e Karina Andrade