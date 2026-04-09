Acordo entre CSD BR e SUSEP abre nova alternativa para registro de ativos garantidores

A CSD BR, infraestrutura de mercado que caminha para atuar como bolsa de valores no Brasil, acaba de firmar um acordo de cooperação técnica com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), como objetivo de ampliar a transparência e a segurança na supervisão dos ativos utilizados como garantia no mercado de seguros, previdência aberta e capitalização.

A iniciativa permitirá que ativos registrados na infraestrutura da CSD BR, como instrumentos de renda fixa e cotas de fundos de investimento, possam ser utilizados como reserva técnica pelas seguradoras, reforçando a proteção aos consumidores e fortalecendo a integração entre diferentes segmentos do sistema financeiro, o que contribui para melhora dos mecanismos de supervisão do setor.

O acordo possui vigência de cinco anos, estabelecendo o compartilhamento de informações relativas ao registro de ativos financeiros e valores mobiliários custodiados na CSD BR e pertencentes a seguradoras, resseguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e fundos de investimento constituídos para a recepção de recursos do mercado supervisionado pela Susep.

A CSD BR já mantém acordos de cooperação técnica com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no âmbito das operadoras de planos de saúde, e com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), no segmento de previdência fechada, consolidando sua atuação como infraestrutura de suporte à supervisão de reservas técnicas em diferentes verticais do mercado.