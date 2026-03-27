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ABECOR marca presença na Noite Acadêmica da ANSP

Na noite de ontem (26), na Casa Bisutti, em São Paulo, representantes da ABECOR marcaram presença na Noite Acadêmica da ANSP, evento realizado pela Academia Nacional de Seguros e Previdência.
Entre os presentes, esteve Eduardo Toledo, presidente da ABECOR, que também atua como acadêmico e coordenador da Cátedra de Resseguro da ANSP. Ele destacou a satisfação em participar do encontro e prestigiar a posse dos novos acadêmicos e acadêmicas.
Para Toledo, a entrada de novos integrantes é fundamental para renovar e ampliar o debate no setor, além de fortalecer a difusão do conhecimento e o desenvolvimento de estudos e pesquisas que impulsionam o mercado de seguros.
Na foto, também estão Marcelo Elias, CEO da Ummas; Fábio Cabral, Country President da Chubb Seguros Colômbia; Jo Tanaka, da Carraro Corretora e Marcelo Galvão, presidente da Arca Insurance.
ABECOR parabeniza todos os novos acadêmicos e acadêmicas por essa importante conquista.

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