A EnterBooks Edições tem novas publicações para atender você!

A editora da Agência Seg News é focada na edição de livros impressos e e-books sobre temas

relacionados ao mercado de seguros. E também pode publicar o seu livro!

Confira os títulos disponíveis nos formatos impresso e digital…

.Dicionário Trilingue de Seguros (Português, Inglês e Espanhol)

.Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

.Sinistros de Property: Danos Materiais e Lucros Cessantes

Informações:

WhatsApp 11 934157357

Ou na Van Moreira Livros:

LIVRO: DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL:

Compre aqui o seu exemplar

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/livro-desenvolvimento-e-importancia-do-seguro-garantia-no-brasil/

DICIONÁRIO/GLOSSÁRIO TRILÍNGUE DE SEGUROS (PORT-INGLÊS-ESPANHOL)

Compre o seu exemplar:

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/dicionarioglossario-de-seguros-seg-news-portuguesinglesespanhol/