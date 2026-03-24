6º Intercâmbio para Corretoras aposta em imersão prática para acelerar a profissionalização em seguros e saúde

Evento acontece nos dias 9 e 10 de abril, em Santo André (SP), com dois dias completos de programação focados em gestão, vendas e operação de corretoras de alta performance – Em um cenário cada vez mais competitivo no mercado de seguros e planos de saúde, a busca por eficiência, escala e profissionalização tem levado corretores a olhar além da operação tradicional. É nesse contexto que será realizada a 6ª edição do Intercâmbio para Corretoras, nos dias 9 e 10 de abril de 2026, em Santo André (SP).

Serão dois dias inteiros de imersão, na quinta e sexta-feira, das 8h às 19h, no Bristol Santo André Hotel (Av. Industrial, 885), com uma programação desenhada para aprofundar, na prática, o funcionamento de uma corretora estruturada, abrindo ao público processos, ferramentas e estratégias que sustentam operações de alto desempenho.

A proposta vai além do conteúdo teórico. Durante os encontros, os participantes terão acesso a uma visão prática da gestão de corretoras, passando por temas como estrutura comercial, pré-vendas (SDR), cultura organizacional, recrutamento, gestão financeira, planejamento tributário, uso de dados, tecnologia e sucesso do cliente.

Realizado por Leandro Giroldo, CEO e sócio-fundador da Lemmo Corretora de Seguros e criador do movimento Pra Cima Corretor, o encontro nasce com o objetivo de aproximar profissionais da realidade prática do negócio.

“Existe muita teoria no mercado, mas pouca gente mostra como a operação realmente funciona no dia a dia. O Intercâmbio nasce justamente para abrir isso, sem filtro, mostrando o que dá certo e também o que precisa ser ajustado”, afirma Giroldo.

Entre os convidados especiais estão Tay Dantas, estrategista com atuação em grandes marcas como G4 Educação e Boca Rosa Company, e Jonathan Souza, diretor de vendas do G4 Educação, que trarão uma visão aplicada de posicionamento, branding e ciência de vendas.

A programação também inclui conteúdos voltados à rotina operacional do corretor e conta com a participação de importantes empresas do setor. Entre os patrocinadores, a Omint levará sua visão estratégica e prática comercial no segmento premium, enquanto a ENS (Escola de Negócios e Seguros) contribuirá com a formação técnica e os caminhos para habilitação profissional. Já a AtendeSEG, plataforma de atendimento unificado, apresentará soluções voltadas à automação de processos e ganho de produtividade nas corretoras.

O evento também conta com o apoio institucional do Sincor-SP, reforçando a importância da iniciativa para o desenvolvimento do corretor de seguros, além da participação do Corretor Consulta, que traz soluções baseadas em inteligência de dados para apoiar a tomada de decisão e otimizar a rotina dos profissionais.

Outro diferencial do encontro é a abertura dos bastidores de uma operação real, permitindo que os participantes entendam, na prática, como decisões estratégicas, processos estruturados e cultura organizacional impactam diretamente os resultados do negócio.

“O corretor que quer crescer precisa deixar de atuar de forma improvisada e começar a pensar como empresa. Isso passa por processo, gestão, cultura e, principalmente, execução”, destaca Giroldo.

A agenda dos dois dias contempla desde temas estratégicos até operacionais, como gestão financeira e controladoria, contabilidade e tributação, CRM, dados e sistemas, além de gestão operacional e retenção de clientes. O conteúdo é complementado por momentos de networking estruturado, com pausas para interação entre participantes e palestrantes.

Voltado a corretores, donos de corretoras, gestores e profissionais do setor, o evento tem vagas limitadas, com a proposta de garantir proximidade, troca qualificada e aprofundamento dos temas.

“Mais do que um evento, a ideia é criar um ambiente onde o corretor consiga sair com clareza do que precisa fazer no próprio negócio já na semana seguinte”, completa Giroldo.

Os ingressos estão disponíveis até o dia 8 de abril, pelo valor de R$ 699, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes. A organização também lançou uma condição especial: na compra de um ingresso, o segundo poderá ser adquirido com 50% de desconto, mediante envio de cupom exclusivo, disponibilizado diretamente aos interessados por WhatsApp e e-mail.

Localizado ao lado do Grand Plaza Shopping, o hotel conta com fácil acesso por transporte público, incluindo a estação Prefeito Celso Daniel–Santo André (CPTM), além de terminais de ônibus e trólebus, facilitando a participação de profissionais de diferentes regiões.

Com uma proposta prática e orientada à execução, o Intercâmbio se consolida como um espaço de desenvolvimento para profissionais que buscam evoluir sua gestão, ganhar eficiência e estruturar operações mais competitivas no mercado de seguros.

Foto: Leandro Giroldo apresentando o evento em 2025.