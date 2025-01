6º Consegnne será realizado na Bahia, em março de 2026

Agora, é oficial. O 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (6º Consegnne) será realizado nos dias 12, 13 e 14 de março de 2026, na Bahia. A grande novidade desta edição será a união de duas grandes regiões do Brasil, representando um total de 13 estados, em um único evento.

Organizado em conjunto pelos Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) do Norte e do Nordeste, o Congresso contará com o apoio institucional da Fenacor e da Escola de Negócios e Seguros (ENS). “Esse, sem dúvida, será um dos grandes eventos do mercado de seguros, comparado apenas ao Congresso Brasileiro e ao Conec. Tenho certeza que será um evento que vai agregar muito valor”, afirma o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.

A expectativa é de que mais de 3 mil profissionais do mercado de seguros estejam presentes. “Vamos fazer um evento inesquecível, que será um marco na história dos nossos Congressos”, projeta o presidente do Sincor-BA, Josimar Antunes Ribeiro, anfitrião e um dos responsáveis pela organização do evento.

O 6º Consegnne terá como palco o belíssimo Centro de Convenções de Salvador (CCS), um espaço especialmente projetado para proporcionar uma experiência diferenciada para grandes eventos, e que conta com uma estrutura e arquitetura arrojadas e acolhedoras, além de excelente localização e espaços moduláveis, permitindo maior flexibilidade na organização do Congresso.

Segundo o presidente do Sincor-BA, a mudança de data do evento – antes previsto para maio deste ano de 2025 – foi necessária em razão da decisão dos organizadores do Brasesul – congresso dos Corretores de Seguros da Região Sul – de remarcarem e realizarem este evento agora em março de 2025, e que ficaria então um evento muito próximo do outro, cerca de apenas um mês da data estabelecida originalmente para o 6º Consegnne. “Dessa forma, em solidariedade à população gaúcha, após as tragédias provocadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado, optamos pelo adiamento do nosso Congresso, mesmo diante das imensas dificuldades e prejuízos que essa decisão poderia acarretar. Então, agradecemos pela compreensão e pedimos desculpas a quem já tinha se programado para participar do 6º Consegnne em maio de 2025, inclusive os eventuais patrocinadores. Isso agora foi superado e o nosso Congresso será até mais atrativo sendo preparado com maior planejamento e realizado na Bahia, a terra de todos os santos, vamos organizar com dedicação e muito trabalho um dos melhores e maiores eventos do setor. Será sem dúvida alguma um sucesso!”, finaliza Josimar Ribeiro.(Fonte: Assessoria de Imprensa)